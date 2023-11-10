В селе Краснознамённом жители остались без денег: завод не принимает местное молоко

Жители села Краснознамённого Мамлютского района бьют тревогу: завод «Маслодел» перестал покупать у них молоко. А реализация этого продукта у многих сельчан — основной источник дохода. Некоторые жители были вынуждены отправить коров на убой, так как не могли их больше прокормить.

ЕЛЕНА МАРТЫНЕНКО, жительница с. Краснознамённого, Мамлютский район:

— Мы этим молоком сами питаемся, молоко продаем где-то, у нас нет работы, мы все занимаемся этим хозяйством. Коров доим, платим себе ИСП, это пенсионный фонд. Если у нас молоко не будут брать, чем наши деревни будут жить?

Представители завода объясняют, что требования к продукту изменились, а качество молока в селе не соответствуют новым стандартам. Теперь на производстве не делают сыры и творог. Сейчас «Маслодел» перерабатывает молоко, чтобы сделать его ультрапастеризованным.

ИННА ПИСКУНОВА, директор ТОО «Маслодел»:

— Чтобы сделать ультрапастеризованное молоко, качество молока должно быть высоким: низкая кислотность и высокая алкоголька. Если алкоголька не проходит по качеству при приеме молока, соответственно, мы не можем им работать. Мы не отказываемся от вашего молока, мы хотим его принимать. Но мы хотим, чтобы ваши заготовители молока поработали с населением. Может, не вы виноваты в том, что молоко плохое, а другие хозяйки.

Представители компании готовы снова начать принимать молоко от жителей села, если те смогут привести продукт в соответствие требованиям завода. Для этого нужно убедиться, что коровы чистые, здоровые, а молоко не попадает на реализацию во время отёла. Если условия не соблюдены, во время переработки продукт дает осадок и не годится для продажи.

ЕЛЕНА АХМЕТЖАНОВА, заведующая лабораторией ТОО «Маслодел»:

— У нас есть договоры со сдатчиками, всегда прописывается, какие требования должны быть к молоку, кислотность, плотность. В том числе и термоустойчивость. Этот показатель мы уже давно обозначили как 75-80. Мы давали довольно долгий период, чтобы люди подготовились к тому, что есть такие требования. Доводили до сельчан это предприниматели или нет, я не знаю. Мы и сейчас даем поблажку. 75 мы бы хотели принимать, но мы принимаем 70 термоустойчивость.

Эта проблема коснулась и жителей близлежащих сел. На встрече с населением присутствовал заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства. Талгат Наурызбаев предложил разъяснить сельчанам правила дойки коров и содержания молока. А также призвал проверить качество продукта в лаборатории завода. Пока недовольные отсутствием привычного дохода жители и руководство товарищества не нашли общий язык.

Анна Богословская

