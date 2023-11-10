В Доме дружбы прошли дебаты

В рамках проекта «Полезные практики взаимодействия для казахстанцев» в областной Ассамблее народа Казахстана прошли дебаты. В зале — гражданские активисты, лидеры общественного мнения, представители этноцентров.

РУСТЕМ АРМАНОВ, председатель ОСО «За будущее Казахстана»:

— Я считаю, что формат дебатов — это отличный инструмент взаимодействия, поскольку дебаты — это не площадка, где ругаются, а площадка, где могут рождаться новые идеи. Я думаю, что есть три основные причины, почему дебаты сейчас очень важны. Во-первых, в мире, где есть очень много идеологий, очень важно понимать эти идеологии. Во-вторых, вносить свое чёткое мнение по этому поводу и квалифицировать их.

В дебатах участвовали студенты, школьники, активисты Ассамблеи. Тимур Айтжанов в дебатах участвует впервые. По его словам, публичные выступления развивают ораторские способности и помогают решить многие вопросы.

ТИМУР АЙТЖАНОВ, участник дебатов:

— Я думаю, что дебаты нужно проводить, так как проявляется именно гражданственность населения. Обсуждают очень много разных вопросов, приходят к сути. То есть мы получаем именно мнения людей, которые обсуждают очень важные и острые вопросы.

Поднимали две темы: финансирование из карманов налогоплательщиков фестивалей и форумов и механизмы медиа-освещения неправительственных организаций. Пригласили и ветеранов.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Для нас это очень интересно. Какая бы тема ни была, она в любом случае затрагивает и ветеранов, и молодежь. И наше общество нацелено на то, чтобы развивать Ассамблею народа Казахстана, потому что в народе его называют Дом дружбы. И поэтому самая главная для нас, ветеранов, цель — сохранение дружбы и тех моментов. Живем в таком многополярном обществе и для того, чтобы сохранить свою Независимость, нам нужна дружба. Дружба между нашими народами. На протяжении веков эта дружба сохранялась и, несмотря на то, что сейчас тяжелое положение , у нас стабильность в Казахстане. Это благодаря той политике, многовекторной политике, которую проводит Президент нашей страны.

По итогам турнира команды-победители получат по 50 тысяч тенге.

Валерия Сиваш