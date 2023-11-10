В Астане проходит V международный форум по энергосбережению, где обсуждаются проблемы энергопотребления в Казахстане

Открывая форум, депутат Мажилиса, председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин отметил, что Глава государства в своем Послании обратил особое внимание на сферу энергосбережения и повышения энергоэффективности.

«Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР. Об этом Президент отметил в Послании. Задача к 2029 году — снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%. Также начало сложившейся системы энергосбережения определено принятием в 2012 году специального закона, предусматривающего главные направления политики энергосбережения и повышения энергоэффективности», — сказал Едил Жанбыршин.