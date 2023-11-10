Развитие цифровизации обсудили на пленарной сессии во Дворце школьников

Во Дворце школьников прошла пленарная сессия на тему «Развитие цифровизации Северо-Казахстанской области». Она стала завершающей точкой в программе мероприятий, приуроченных ко Дню информатизации и цифровизации. Приглашенные спикеры рассказали о важности внедрения цифровых технологий в разные сферы, а также поделились прогнозами и стратегическими проектами. Многие республиканские инновационные проекты реализуются IT-специалистами нашей области. Активно участвуют в цифровизации региона даже самые молодые разработчики.

ДАМИР МУСТАФИН, заместитель директора по IT-направлению Дворца школьников:

— Здесь у нас вы можете на столе увидеть очень разные проекты, которые у нас в разных направлениях реализуют дети. Они полностью с нуля придумывают концепт, после этого они собирают все детали и затем начинают тестировать. Были достижения. Один из дронов, его здесь, к сожалению, нет, был в IT-университете в Астане, занял 2 место. Ученик 11 класса полностью предоставил свой проект и рассказал о нем.

Здесь же состоялось торжественное награждение призеров олимпиады «Хакатон». Конкурс проходил два дня — 8 и 9 ноября. Разработчики лучших проектов получили дипломы и денежные вознаграждения.

ИВАН ПУХОВ, БОГДАН ГАЙНУТДИНОВ, студенты Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева:

— Нам нужно было создать искусственный интеллект, который подбирает мероприятия по интересам. Человек выбирает свои интересы, и на год вперед ему расписываются мероприятия по всем категориям его интересов. Конечно, было сложно, непросто. Во-первых, сложно не спать всю ночь, сидеть все 24 часа за компьютером, тренировать искусственный интеллект. Еще сложнее было ждать эту ночь результаты.

В своем Послании от 1 сентября 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегически важную задачу — превратить Казахстан в IT-страну. «Smart city», «Доступный интернет», «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» — это лишь часть озвученных национальных проектов. Данные разработки будут активно внедряться и в нашем регионе.

Валерия Филатова