Государственный советник Ерлан Карин сообщил, что решения Генеральной конференции ЮНЕСКО будут способствовать популяризации казахской культуры в мире

«В ходе 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО были поддержаны казахстанские заявки о включении в Календарь памятных дат ЮНЕСКО 100-летия писателя Б. Сокпакбаева в 2024 году и 100-летия композитора, дирижера, домбриста, педагога Н.Тлендиева в 2025 году», — заявил Ерлан Карин.

Госсоветник также отметил, что поддержана совместная заявка Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана о праздновании 950-летия первого энциклопедического словаря тюркских языков «Дивани лугат ат-Турк», написанного в 1074 году Махмудом аль-Кашгари.