Ансамбль «Тумар» привез из Стамбула 2 Гран-при

Танцевальному ансамблю «Тумар» — 5 лет. В составе коллектива 180 детей. В программе конкурса участники ансамбля представили три номера. С постановкой народно-стилизованного танца «Казак елі» и современного танца «Красные огни» ребята заняли Гран-при, за народный танец «Шаттык» стали лауреатами первой степени.

АКЕРКЕ МУСАЛИМОВА — РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «ТУМАР»:

— Мы готовились почти месяц. Заявку подавали, и каждый раз в хореографическом зале работали по 3-4 часа каждый день, не покладая рук. Несмотря на то, что были выходные.

В фестивале принимали участие танцоры из Азербайджана, Греции, Узбекистана и других стран. Цели конкурса — раскрыть творческий потенциал детей и выявить талантливые коллективы. В составе жюри были народные артисты Турции и педагоги академии хореографии.

ДИЛЬНАЗ СМАИЛОВА — УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ «ТУМАР»:

— Мне очень сильно понравилась Турция . Сама Турция очень красивая. Также мне понравилось, как оценило нас жюри. Мне понравились другие танцы в Турции. Как они выступали сами.

«Тумар» продолжает репетировать и оттачивать свои навыки. В апреле следующего года коллектив примет участие в большом юбилейном концерте.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

