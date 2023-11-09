Выставку ко Дню национальной валюты организовали в резиденции Абылай хана

15 ноября в Казахстане — День национальной валюты. В резиденции Абылай хана прошла выставка «Теңге — тәуелсіздік келбеті». Организовали её совместно с филиалом Национального банка РК.

ДИАС МЭЛС, директор СКФ Национального банка РК:

— Это посвящается для того, чтобы все знали об истории тенге, об эволюции тенге, о возможностях наших банкнот, монет. Здесь будут выставлены коллекционные монеты, инвестиционные монеты в серебре, в золоте. В общем, все монеты можно здесь посмотреть. Наш тенге уникален тем, что постоянно является победителем на всех международных выставках, в отдельных номинациях.

В зале — ветераны труда, работники банков, молодежь. Гостям рассказали об истории тенге, коллекции монет, которую выпустил Национальный банк республики. Зарап Курманкулов работал более 20 лет проработал в Народном банке, в 2013-м вышел на пенсию. Очень хорошо помнит то время, когда появилась национальная валюта.

ЗАРАП КУРМАНКУЛОВ, ветеран труда:

— До сих пор помню 1993 год 15 ноября, был обмен денег. Появился у нас тенге. До сих пор в памяти, что в тот день с 8 утра был произведен обсчет всех денег, которые находились в банке у нас. Упаковывались и сдавались в Национальный банк. Появился тенге — 1 к 500. Конечно, было сложно, возмущены были люди. Ну, со временем, конечно, все сложилось. Сегодня тенге у нас укрепряется. Мы очень рады. Желаю в этот праздник работникам банка, всем казахстанцам счастья, здоровья, чтобы наше тенге укрепился и экономика наша процветала.

На выставке много студентов и школьников. Третьекурсник университета им. М. Козыбаев Ерлан Бекен считает, что у тенге оригинальный дизайн и хорошее качество. Его мечта — собрать большую коллекцию банкнот и монет.

ЕРЛАН БЕКЕН, студент Kozybaev University:

— Я бы сказал, что любая независимая страна должна иметь национальную валюту. Ведь нас признает международное сообщество, точнее признает нашу валюту. У меня есть казахстанские тенге 1993 года выпуска. Самые первые 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 тенге, то есть это те, что с изображениями наших знаменитых ханов. Я часто вижу их, когда хожу в музеи.

Появление национальной валюты стало отправной точкой становления экономики Казахстана. Наряду с другими символами является подлинным атрибутом суверенитета государства. В этом году тенге исполняется 30 лет.

Валерия Сиваш