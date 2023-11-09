В партии «AMANAT» предложили запретить азартные игры людям младше 25 лет

По данным партии «AMANAT» игровой зависимостью страдает более 350 тысяч жителей нашей страны. 7 из 10 пар разводятся из-за этого пристрастия, в прошлом году более 3 600 человек покончили жизнь самоубийством, каждый пятый — из-за индустрии азартных игр. В Мажилисе фракция обсудила регулирование букмекерских контор и борьбу с лудоманией на расширенном собрании.

ЕРЛАН КОШАНОВ, спикер Мажилиса Парламента РК, председатель партии «AMANAT»:

— Проблема игровой зависимости в последнее время приобретает масштаб страны. Лудомания — это бич 21 века. От азартных игр страдают миллионы людей. Сегодня первые ставки начинают делать со школьной скамьи. Все доступно онлайн. Поэтому глава государства поднял эту тему на заседании Совета безопасности и поставил задачу по установлению ограничений в отношении азартных игр. Теперь депутаты должны закрепить это законодательно.

По словам министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, с 2021 года 17 букмекерских компаний вернули лицензии. А количество подобных заведений сократилось от 71 до 28 компаний. С помощью системы «Кибернадзор» заблокировано более 7 тысяч ресурсов с незаконными материалами. Вместе с этим на заседании осудили бездействие госорганов.

ЕДИЛ ЖАНБЫРШИН, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Мы не видим решительных действий со стороны Правительства в отношении организаторов игорного бизнеса и их лоббистов. В частности, букмекерские конторы вкладывают миллиарды тенге в рекламу, а лидеры мнений готовы продвигать эту отрасль. Считаю целесообразным принять законопроект как можно скорее.

Согласно ему, в азартные игры не смогут играть должники по алиментам, налогам, кредитам. За создание онлайн-казино грозит уголовная ответственность, а количество рекламы будет ограничено. Ценз для участников повысится до 25 лет, а оборудование для игр будет запрещено ввозить в страну и устанавливать во многих общественных местах. Депутаты единогласно поддержали законопроект.

Анна Богословская

