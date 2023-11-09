Музею североказахстанской полиции — 34 года

Музей департамента полиции Северо-Казахстанской области отметил свой 34-й день рождения. Праздник объединили с Уроком мужества, гостями которого стали второкурсники Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа.

Абылгазы Габдуллин, начальник управления кадровой политики ДП СКО:

— Наш музей — это сложный живой организм, который существует для людей. Фотографии, документы, награды, личные вещи, оружие — это главный арсенал фондов и экспозиций музея, это мгновения человеческих судеб, мгновения одной единой героической судьбы.

Живыми примерами героизма стали специально приглашённые сотрудники полиции. Учащиеся смогли побеседовать с Нурланом Кокабаевым, который спас подростка, упавшего с крутого обрыва в реку, задать вопросы Саяту Акпарову, который не дал погибнуть семье при пожаре. Ещё одним собеседником молодёжи стал Руслан Акматов — в 2016 году ему пришлось подняться на 30-метровую арку моста, чтобы предотвратить прыжок молодой девушки, за что он был награждён медалью «Ерлігі үшін», а от МЧС РК — нагрудным знаком «Құтқарушы» ІІІ степени.

Руслан Акматов, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Немного неудобно как-то, неловко себя чувствую. Ну, это в первую очередь долг наш. В первую очередь долг. Я об этом не думал, я думал о жизни данной девушки.

Заведующая музеем Любовь Осинская и хранитель фондов Нина Бенграф приняли поздравления от председателя Совета ветеранов полиции и Нацгвардии Акана Сыздыкова, ветерана органов Газиза Мухамедьярова. Артисты Культурного центра ДП исполнили музыкальные номера.

Любовь Осинская, заведующая музеем ДП СКО:

— Наш музей — это неделимое целое, общее, поэтому мы когда отмечаем день рождения, мы отмечаем его, как живого существа. Потому что здесь живёт память. И каждый, кто приходит, он, действительно, соприкасается с ней, и он оживает в витринах нашего музея, она будет жить вечно.

Музей североказахстанской полиции — лучший в системе МВД РК. В 2020 году, когда впервые был проведён республиканский конкурс на лучший ведомственный музей, он занял первое место. Год спустя здесь взяли новую высоту: третье место на международном конкурсе музеев. За 34 года здесь провели более 3 тысяч экскурсий.

Камилла Карим