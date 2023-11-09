Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова

Жандос Шаймарданов представил анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике страны, проинформировал о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его порученияпо трансформации Бюро нацстатистики в цифровое ведомство, а также доложил о разработке законопроекта по вопросам государственной статистики и управления данными.

По итогам встречи Глава государства подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.