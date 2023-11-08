В Петропавловске проходит олимпиада «Хакатон»

Во Дворце школьников состоялось торжественное открытие олимпиады «Хакатон». Приурочили её к празднованию Дня работников цифровизации и информационных технологий «Digital Day 2023». Принимают участие студенты и школьники, возрастная категория — от 12 до 20 лет. Дамир Дюсембеков -учащийся IT-школы-лицея им.Магжана Жумабева. На прошлых соревнованиях десятиклассник со своей командой занял второе место. В этом году юноша настроен на победу.

ДАМИР ДЮСЕМБЕКОВ, учащийся IT-школы-лицея им. Магжана Жумабаева:

— В прошлом году мы делали сайт. Нужно было разработать программу для отслеживания сотрудников и часов их работы. Готовились, мы где-то неделю, изучали различные программы. Я думаю, этого будет достаточно. Сейчас игры делаю. Уже есть три хороших проекта.

Одиннадцатиклассник того же лицея Алан Нысанбаев принимает участие в «Хакатоне» впервые. Своё будущее Алан хочет связать с IT.

АЛАН НЫСАНБАЕВ, учащийся IT — школы-лицея им. Магжана Жумабаева:

— Пока не знаю, какие будут задания. Я готовился вместе со своим учителем. Подготовка проходила во Дворце школьника и в нашей школе. Я сам проявил инициативу принять участие в этих соревнованиях, так как хочу связать свою жизнь с IT.

«Хакатон» — уникальный образовательный проект. Он является форумом для разработчиков, во время которого участники вместе решают какую-либо актуальную проблему на время. Учитель информатики Куат Габбасов на соревнования привёз 4х своих учеников. Готовились сюда на протяжении года.

КУАТ ГАББАСОВ, учитель информатики IT-школы-лицея им. Магжана Жумабаева:

— Каждый год задания меняются. Я думаю, что это очень правильно. «Хакатон» — очень нужная олимпиада. На мой взгляд, целью «Хакатона» является заинтересовать молодежь цифровым технологиям.

На выполнение заданий даётся до 24 часов. Во Дворце школьников для ребят организовали рабочее место, место для отдыха в ночное время и 4х разовое питание. За сутки участники должны выполнить основное задание, а также презентовать выполненную работу.

АЗАТ ЖАКЕНОВ, заведующий IT- отделением Дворца школьников:

— Наша задача — помочь детям раскрыться для создания каких-то интересных проектов, чтобы они не боялись писать свои бизнес-проекты. Здесь они получат в большой степени даже не опыт, а целиком готовые навыки, которые им пригодятся. На данный момент зарегистрировано порядка 50 команд. То есть это достаточно большое число -почти 100 человек. Очень надеемся, в следующем году нас будет еще больше.

Имена победителей и призеров будут известны 10 ноября. Ребята получат подарки и ценные призы.

Камилла Карим