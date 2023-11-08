Свыше 2 кг гашиша изъяли полицейские у петропавловца

Свыше 100 полимерных пакетов с расфасованным по дозам веществом растительного происхождения нашли полицейские в съемной квартире 25-летнего горожанина. Экспертиза показала, что это гашиш. Общий вес изъятого превысил 2 кг. Установлено, что партию дурмана парень получил через так называемый «клад». Подозреваемый в сбыте наркотиков в настоящее время содержится под стражей, ведётся следствие. В полиции напоминают: для гашиша особо крупный размер начинается от 200 граммов. Санкция ч. 3 ст. 297 УК РК подразумевает до 15 лет лишения свободы. Всего с начала года стражи порядка изъяли из незаконного оборота свыше 730 килограммов различных наркотических средств, из них больше 708 килограммов марихуаны и невысушенной конопли, свыше 20 килограммов гашиша и столько же синтетических психоактивных веществ.



Камилла Карим