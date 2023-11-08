Служебное удостоверение акиму Есильского района вручил глава СКО

Назначенный аким Есильского района одержал победу в выборной схватке с более чем 78%, то есть 8419 голосами. Мереке Мухамедьяров родился в 1962 году в селе Аксу района Шал акына. Имеет стаж работы более 40 лет в различных сферах. С 2017 по 2023 годы возглавлял областной департамент труда и социальной защиты. С августа текущего года до назначения занимал должность заместителя акима Есильского района.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Перед новым руководством сегодня хотел бы, уважаемые коллеги, актив Есильского района, обозначить задачи по дальнейшему развитию Есильского района. Район не должен отставать от темпа в развитии области. В регионе сейчас реализуются перспективные проекты, привлекаются инвесторы. Такая же работа должна проводиться и в Есильском районе. В целом, по области наблюдается положительная динамика развития. Задачи для нового акима — приступить к работе, засучив рукава, времени, как Вы понимаете, для раскачки сегодня нет.

За 9 месяцев текущего года в Есильском районе наблюдается положительная динамика развития. Тем не менее, глава СКО отметил, что впереди предстоит много работы — в районе дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения. Кроме того, одними из важных тем остаются дорожный вопрос и обеспечение населения чистой питьевой водой.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году разработан проект реконструкции Пресновского группового водопровода СКО на общую сумму 7 млрд 100 млн тенге. В результате реализации проекта чистой питьевой водой будут обеспечены 6 сел с населением 1100 человек, улучшится водоснабжение в 7 селах с населением 5 тысяч человек. Также, Мереке Тлеужанович, Вам поручение — по всем этим важным проектам должны работы завершены качественно и в установленные сроки. Это также поручение главы государства — обеспечить к 2025 году качественной питьевой водой наше население области и страны в целом.

Кандидатура Мереке Мухамедьярова была выдвинута партией «Аманат». Получив служебное удостоверение, он поблагодарил население за оказанную поддержку. В свою очередь, новоиспеченный глава района, пообещал исполнить все поставленные задачи.

Мереке Мухамедьяров, аким Есильского района:

— Это огромная честь и огромная ответственность. Победа на выборах — не только моя победа. Я думаю, все поручения, поставленные Президентом, и Ваши поручения, Гауез Торсанович, я буду все свои знания и опыт применять для их исполнения.

В ходе совещания глава региона также поделился планами на будущее — акцент сделан на улучшении инфраструктуры в районе. В рамках проекта Президента страны «Модернизация сельского здравоохранения» в следующем году планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта в селах Петровке и Чириковке. В завершение Гауез Нурмухамбетов пожелал успехов новому акиму.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

