Североказахстанские школьники стали призерами республиканской STEM-олимпиады

1-2 ноября в столице прошла международная STEM-олимпиада «Инновации в образовании». Цель — создание условий для развития исследовательского потенциала одарённых школьников нашей республики и соседних стран. Участвовали более 125 команд, 2 из них — североказахстанские. Учащиеся областной специализированной школы-гимназии для одарённых детей имени Абу Досмухамбетова заняли призовые места. Одна из команд получила Гран-при, вторая заняла 5 место.

КУАНДЫК БЕКХОЖИН, заместитель директора областной специализированной школы-гимназии для одарённых детей имени Абу Досмухамбетова:

— Данное мероприятие проходило в городе Астане. На высоком уровне прошло. Там также участвовали команды из Узбекистана, Кыргызстана, России. Команды состязались в инженерии, то есть непосредственно они ехали с домашним заданием. Также была проектная деятельность и тестирование по различным предметам, на основании которых уже жюри предоставило им место.

Проекты наших ребят — о глобальных природных проблемах. Батырхан Шитканов изучает причины землетрясений. Он увлекается робототехникой. Со своей командой представил макет сейсмоустойчивой башни, которая сможет выдержать землетрясения от 1 до 12 баллов.

БАТЫРХАН ШИТКАНОВ, участник олимпиады:

— Мы очень трудились, вложили всю душу. Результатом этого мы стали призерами, выиграли грант и взяли памятные призы. Этот проект охватывает международные проблемы. Это землетрясения, потому что многие страны сейчас сталкиваются с этой проблемой и STEM проверяет юных инженеров на способность дать ответ на эту проблему. На разработку ушло около недели. Мы долго думали, как сделать эту башню на разработку, но нашли решение.

Работы представлены по разным направлениям: современные технологии, инженерия, математика. В качестве призов школьники получили игровые ноутбуки и удостоились грантов в IT-университет. В STEM-олимпиаде петропавловские школьники участвуют уже не первый раз.

Валерия Сиваш