Прокуроры СКО выявили нарушения в сфере автомобильных дорог

В районе им. Г.Мусрепова 7 лет лишения свободы получил руководитель отдела ЖКХ за хищение бюджетных средств. Он принял фактически невыполненные работы по ремонту автодорог и перечислил подрядчику 427 млн тенге. В нарушение требований Закона РК «Об автомобильных дорогах» должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска подписывали акты выполненных работ за текущий и средний ремонт 20 улиц города, которые фактически не соответствовали установленным нормам национального стандарта Республики Казахстан. В другом случае эти должностные лица вопреки требованиям Закона принимали у подрядных организаций работы по текущему ремонту улиц областного центра без сертификата соответствия на асфальтобетонную смесь.

Приговором Петропавловского городского суда от 10 октября текущего года данные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому. Вопросы расходования бюджетных средств находятся на постоянном контроле надзорного органа.

Камилла Карим