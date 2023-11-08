Аким области поставил ряд задач перед акимом Тимирязевского района

В избирательной кампании, прошедшей в Тимирязевском районе, приняли участие граждане из 22 населенных пунктов. На этот раз свой выбор сделали около 5000 тимирязевцев. По итогам голосования аким Тимирязевского района Ерлан Жаров остался на должности руководителя. На выборах кандидат получил более 3000 голосов. Аким области Гауез Нурмухамбетов поручил Ерлану Жарову ряд задач по реализации новых проектов социально-экономического развития.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Переработка сельхозпродукции в Тимирязевском районе отстает. В районе действуют 2 мукомольных завода: ТОО «КЕСС» и фермерское хозяйство «Анар». По итогам последних 9 месяцев уровень производства муки в регионе снизился на 11 процентов. Мясоперерабатывающее предприятие «Садоведова» с начала года выпустило 9 тонн колбасных изделий. И молоко не производится. Поэтому необходимо привлекать новых инвесторов.

Глава государства в своем Послании отметил необходимость улучшения дорожной инфраструктуры. Общая протяженность автомобильных дорог Тимирязевского района 327 километров. Из них 77 км имеют республиканское значение, 250 км — областное и районное.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ — АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— За последние 5 лет на ремонт районных дорог выделено более 4 миллиардов. А в этом году на эти работы в Тимирязевском районе выделен 1 миллиард тенге. Также ремонтируется 19-километровая автодорога в направлении «Есиль-Аксуат». В прошлом году отремонтировано 2-3 км дорог на 80 миллионов тенге. В этом году ремонтируется 16 км автодороги на 182 миллиона тенге.

Глава региона подчеркнул необходимость развития и других сфер: образования и здравоохранения. В районе планируется построить два медицинских учреждения и отремонтировать три школы.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

