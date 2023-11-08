Аким города высказал недовольство работой двух ведомств на заседании

Глава города Серик Мухамедиев собрал подведомственных ему сотрудников на заседании. На встрече обсуждались два актуальных вопроса. Первый — это ответ на проблемы, поднятые людьми в социальных сетях. Заместитель акима города Калия Туренова озвучила некоторые недостатки.

КАЛИЯ ТУРЕНОВА, заместитель акима г. Петропавловска:

— В период с 1 января по текущий момент в информационном поле вышло более 400 негативных публикаций по городу. Из них 285 публикаций касались отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 70 публикаций относились к компетенции отдела архитектуры и градостроительства. Оставшиеся публикации относились к отделам образования, жилищной инспекции и отделу земельных отношений.

Вывоз мусора — проблема, которая беспокоит жителей Петропавловска. Руководители коммунальных предприятий, видимо, не могут справиться со своими обязанностями, и баки переполнены отходами. Поднятие тарифа на услуги не изменило ситуацию.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— Вот это предложение привлекать новые подрядные организации для повышения качества я считаю уместным. Плюс к тому, в этом году мы приобретаем пять новых мусоровозов, которые будем предоставлять тем компаниям, которые эффективно работают на рынке. Тем, кто не хочет и не может работать, им лучше освободить место на рынке для других компаний.

Вторая проблема — качество ремонтируемых дорог. В этом году в Петропавловске на выделенный объем средств прошел масштабный ремонт транспортных артерий. Наконец положительные изменения достигли и окраин города.

ЕРКИН ЕЛЕУСИЗОВ, и.о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска:

— На сегодняшний завершен ремонт на 47 улицах. В том числе, средний ремонт — 27 улиц, текущий ремонт — 20 улиц. Полностью либо участками 58 километров на сумму 6,8 миллиардов тенге.

Сделанные сегодня фотографии аким города показал исполняющему обязанности главы ответственного ведомства Еркину Елеусизову. В этом году на отремонтированных улицах появились выбоины, обочины не приведены в порядок, а также колодцы утоплены в асфальте. Эти недостатки показывают, что работа не была проделана должным образом.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— Если такая ситуация возникает, делайте бетон, приподняли колодец, выравнивайте бетоном, значит.

В завершение встречи глава города высказал недовольство в адрес руководителей ведомств, курирующих вышеперечисленные вопросы. Серик Мухамедиев потребовал от них принятия соответствующих мер.

Анна Богословская

