За прошлую неделю в РК отмечается нулевой индекс роста цен на социально значимые продукты питания

По информации комитета торговли министерства торговли и интеграции РК, за прошлую неделю в стране отмечается нулевой индекс роста цен на социально значимые продукты питания. С начала года средний показатель составил 3,3%. Такие данные были озвучены 6 ноября на совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания под председательством Серика Жумангарина.

Как сообщил председатель комитета торговли Айдар Абилдабеков, за прошлую неделю цены на муку, хлеб, гречневую крупу, подсолнечное и сливочное масло, говядину, молоко и творог остались стабильными. На 5 товаров они снизились. Так, капуста и морковь подешевели на 1,3%, картофель – на 0,7%, лук и сахар – на 0,5 %.

“За октябрь продовольственная инфляция в Казахстане в годовом выражении снизилась на 1%. Два месяца подряд индекс роста цен по продовольственным товарам ниже, чем по непродовольственным товарам и услугам. Это хорошая тенденция, надо продолжать данную работу для того, чтобы удержать достигнутые позиции”, — отметил Серик Жумангарин.