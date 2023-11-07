В СКО завершены уборочные работы

Уборочные работы в регионе полностью завершены. Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади свыше 3-х миллионов гектаров, почти 700 тысяч гектаров в этом сезоне выделили масличным. Среднеобластная урожайность составила порядка 11 и 7 центнеров с гектара соответственно. Картофель и овощи тоже убрали в стопроцентном объеме. Под урожай 2024 года засыпано уже около 452 тысяч тонн семян. Перед этим аграрии области тщательно проверяют их на посевные качества. 190 тысяч тонн минеральных удобрений внесено на площади 2,6 миллионов гектаров. Успешно проведены работы по вспашке зяби на площади 3 млн гектаров. С учетом погодных условий на сушку зерна и маслички дополнительно выделено 19,7 тысяч тонн льготного топлива по цене 250 тенге/литр. В области имеются зернохранилища объёмом почти 7 милллионов тонн, 317 зерносушилок, работающих круглосуточно. С начала года аграрии приобрели 2 500 единиц сельхозтехники.



Валерия Филатова