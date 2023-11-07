В полиции прокомментировали жестокое избиение 45-летнего петропавловца

Случай нападения на 45-летнего дворника прокомментировал главный полицейский области Айдын Кабдулдинов. Напомним, у входа в придомовой магазин во дворе по ул. Назарбаева,138 мужчину жестоко избил 34-летний горожанин. Сообщение на канал «102» поступило ближе к полудню. Пострадавшего бригадой скорой помощи доставили в больницу. В тот же день по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленные причинения средней тяжести вреда здоровью». Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник департамента полиции СКО:

— Также было начато административное производство по части 3 статьи 440 КРКоАП. Собранные материалы были направлены в судебный орган, который назначил правонарушителю 5 суток административного ареста и 3 месяца особых требований на запрет употребления спиртных напитков. Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле.



Камилла Карим