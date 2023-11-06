В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности было рассмотрено более 57,5 тысячи заявок со всех регионов Казахстана

Это число составляет 28,6% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование. В 2022 году было рассмотрено 57,1 тысячи заявок по заочному освидетельствованию, что составляет 22,7% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

На VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями. Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.