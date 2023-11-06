Состоялось очередное слушание по делу «Народного совета трудящихся Петропавловска»

Скандальная история об активистах, которые организовали собрание, где заявили, что не признают независимость Казахстана, началась в марте этого года. Один из подсудимых заявил о намерении образовать форму государственного устройства, в основе которого будут принципы СССР. Его и еще двух женщин, которые стояли у истоков этой организации, обвинили в сепаратизме. На этом заседании стороны задали вопросы свидетелю, который не пожелал раскрывать СМИ свою личность.

По словам свидетеля, она не помнит о сути собрания, на котором присутствовала. Также женщина не смогла пояснить сути декларации, озвученной на мероприятии, хотя отдала за нее свой голос.

На вопросы участников процесса свидетель не смогла дать однозначных ответов. 7 ноября состоится еще одно слушание, где выступят другие свидетели по делу. Сейчас подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.

Анна Богословская

