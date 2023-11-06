Северное сияние наблюдали жители СКО

Северное сияние для Казахстана — явление практически невероятное. Тем не менее, его удалось увидеть многим североказахстанцам. Вечером 5 ноября жители районов области стали свидетелями зелёно-розового свечения в небе. Диана Тортулова из г. Сергеевки глазам своим не поверила, когда увидела столько красоты.

ДИАНА ТОРТУЛОВА, жительница г. Сергеевки, район Шла акына:

— Вчера я видела северное сияние своими глазами. Это было очень прекрасно. Эо было волшебно, как в сказке. Я даже поверить не могла, что я это все вижу своими глазами прямо сейчас и здесь. Это было максимально красиво. Такое происходит очень редко, и я очень счастлива, что успела это увидеть.

Природное явление прокомментировал профессор Kozybaev University, астроном Андрей Солодовник. Последний раз такое наблюдалось 7 лет назад.

АНДРЕЙ СОЛОДОВНИК, профессор Kozybaev University, астроном:

— Полярное сияние, наблюдаемое в умеренных широтах, а мы живем как раз в умеренных широтах, это скорее экзотика, чем нечто обычное. Но чудом, конечно, это не назовешь, потому что такие явления раз в несколько лет на севере Казахстана наблюдаются. Вопрос в том, где еще? Если посмотреть на Землю из космоса, то вокруг магнитных полюсов существует такая область светящаяся, так называемые магнитные каспы, где высыпаются высоко энергетичные частицы, прежде всего протоны облаков солнечного ветра. Точнее плотных облаков солнечного ветра, приходящих из области корональных дыр. Ну, а вчера так случилось, что к нам такое облако и пожаловало, пришло. И корональная дыра была направлена в сторону Земли.

По словам Андрея Солодовника, такая палитра цветов появляется из-за взаимодействия различных частиц с кислородом. Хорошо наблюдается северное сияние именно в сельской местности.

АНДРЕЙ СОЛОДОВНИК, профессор Kozybaev University, астроном:

— Сельчане находятся в этом отношении гораздо в более выгодных условиях. И они могут это явление наблюдать во всей красе. Конечно, это будет видно в северной части горизонта, но если энергия высыпания частиц очень велика, то может распространиться по всему небу.

Никаких последствий данное природное явление не несет, поэтому опасаться нечего, добавляет Андорей Солодовник. Северное сияние можно увидеть в любое время года и наблюдаются оно раз в несколько лет. В этот раз аномалию зафиксировали и на юге Казахстана. Кстати, увидеть еще раз разноцветное свечение в небе можно будет предстоящей ночью.

Валерия Сиваш