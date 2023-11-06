Прокуроры добились привлечения к ответственности виновного водителя

Прокуроры Северо-Казахстанской области добились справедливого наказания жителя Уалихановского района. Мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд освободил водителя от ответственности ввиду совершения правонарушения в состоянии крайней необходимости, в целях оказания медицинской помощи своему отцу.

ПАВЕЛ СЕМЁНОВ, прокурор управления прокуратуры СКО:

— Водитель управлял транспортным средством в районном центре, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени. При этом заезжал в банкомат и аптеки. В медицинские учреждения не следовал, за скорой помощью не обращался. Прокурором на указанное постановление принесено аппеляционное ходатайство и предоставлены подтверждающие материалы того, что действия водителя не являлись крайней необходимостью, а обстоятельства использованы как способ уйти от ответственности.

Не стоит забывать, что вождение в нетрезвом виде представляет серьезную угрозу для жизни не только самого водителя, но и других граждан. Житель Уалихановского района привлечен к ответственности в виде 15 суток административного ареста, а также лишен права управления транспортным средством на 7 лет.

Валерия Филатова