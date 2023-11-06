Областной фестиваль КВН «Кубок Севера» прошёл в Петропавловске

В Петропавловске прошёл областной фестиваль КВН «Кубок Севера». Команды самых веселых и находчивых собрались на одной сцене, чтобы подарить зрителям нескончаемый заряд позитива.

ТИМУР АЙТЖАНОВ, организатор:

— Сегодня общественное студенческое объединение «За будущее Казахстана» при поддержке УВП СКО проводит областной чемпионат по игре КВН. 2 октября состоялся отборочный фестиваль для районных команд. Сегодня принимают участие у нас 7 команд из районов. Бороться будут за три призовых места, поэтому мы поддерживаем молодежь для участия в таких играх.

Среди участников юмористического состязания — как опытные КВНщики, так и новички. Для команды «Утомленные школой» из Тайыншинского района выступление на областном фестивале стало дебютным.

ОРАЛ КАБДЕН, участник команды «Утомленные школой», Тайыншинский район:

— В КВН мы играем относительно немного. Это, можно сказать, наш дебют в области. Готовились, честно сказать, недолго. За пару дней приготовили. Зачастую импровизировали на сцене. Думаю, у нас получилось отлично.

Помимо искрометных шуток и музыкальных переделок участники подготовили забавные сценки с использованием необычной атрибутики.

По итогам фестиваля третье место досталось команде из Мамлютского района. Второе место заняли КВНщики из Айыртауского района. Обладателями первого места стали «Чудо дети» — самая молодая по возрасту команда, приехавшая из с.Бесколь.

Валерия Филатова