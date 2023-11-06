Датчики угарного газа установили в частных домах горожан

В Северо-Казахстанском филиале партии «АMANAT» при поддержке предпринимателя Владимира Витченко приобрели 100 датчиков угарного газа для социально уязвимых семей. Часть приборов в выходные успешно установили ЧС-ники. Датчики помогают предотвратить несчастные случаи, связанные с пожаром или отравлением угарным газом. В последние годы из-за несоблюдения требований пожарной безопасности пострадало немало североказахстанцев. Случались и летальные исходы. В рамках совместной акции партийцев и спасателей до конца этого года специальные устройства бесплатно поставят многодетным и малообеспеченным семьям.

Анна Потеряева