Воинской части 6637 Национальной гвардии РК — 61 год

Торжественное собрание и праздничный концерт состоялись во Дворце молодежи. Воинской части 6637 — 61 год.

МАКСАТ МУКАЕВ, заместитель командира в/ч 6637 Национальной гвардии РК:

— Воинская часть 6637 является одним из старейших воинских подразделений на территории Северо-Казахстанской области. Воинская часть 6637 регионального командования Национальной гвардии выполняет задачу по охране и обеспечению безопасности в городе Петропавловске.

Наградами министра внутренних дел чествовали ветеранов и действующих офицеров, отличившихся при несении службы.

Марина Душенко пришла работать в часть в 1995-м году. Прослужила на благо народа 14 лет. Сейчас является почётной гостьей всех мероприятий, которые проводят в подразделении.

МАРИНА ДУШЕНКО, ветеран в/ч 6637 Национальной гвардии РК, капитан запаса:

— За 61 год часть прошла большой, достойный путь. Очень много прошло здесь солдат. Выросло много хороших офицеров. Сейчас они имеют воинские звания: генерал, полковник. Что хочу сказать. Ветераны части активно участвуют в жизни воинской части 6637. Они беседуют с молодым пополнением, помогают молодым офицерам встать на путь. Ну и в общем-то, мы любим свою часть.

Сегодня со сцены Дворца молодежи прозвучало много поздравлений и теплых пожеланий в адрес тех, кто в любую погоду, в любое время суток обеспечивает спокойствие и правопорядок.

Валерия Сиваш