Вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров сообщил о новых правилах по рассмотрению петиций в Казахстане

Согласно Закону «Об общественном контроле», государственные органы не будут рассматривать петиции, касающиеся изменений в форме правления, административно-территориального устройства и государственной границы, правосудия, амнистии, национальной безопасности.

“Для рассмотрения петиций государственными органами в зависимости от уровня управления необходимо будет получить подписи от 2,5 тысячи человек. А если петиция наберет 50 тысяч подписей, ее рассмотрят на уровне правительства. Срок рассмотрения петиций центральными госорганами составит не более 40 рабочих дней со дня их регистрации, а для акиматов и маслихатов — не более 20 дней. Госорганы, акиматы и маслихаты также будут проводить публичные обсуждения петиций с участием заявителей, а затем первый руководитель будет обязан выступить в СМИ с официальным сообщением о результатах рассмотрения петиции”, – сказал Д.Кадиров.

Закон вступает в силу через 6 месяцев после официальной публикации, позволяя гражданам подавать петиции онлайн через информационную систему «Е-Өтініш» с апреля 2024 года.