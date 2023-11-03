Странами ЦА было достигнуто соглашение о направлении в Казахстан свыше 11 кубокилометров воды

На 85-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) в Ташкенте было достигнуто соглашение о поступлении более 11 кубометров воды в РК до 1 апреля. Страна будет получать воду из рек Сырдарьи и Амударьи по соглашению, подписанному четырьмя странами: Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Ожидается, что этот запас воды обеспечит нужды водоснабжения в Туркестанской и Кызылординской областях на время вегетационного периода 2024 года и также пополнит Аральское море. Также было решено проводить мониторинг работы водохранилищ и оперативно информировать страны о любых отклонениях от прогноза.