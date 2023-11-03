Командно-штабные учения «Зымыран-2023» прошли в районе М.Жумабаева

В районе Магжана Жумабаева прошли республиканские командно-штабные учения «Зымыран-2023». Отрабатывали действия районных служб гражданской защиты в случае аварии и падений частей ракет «Протон» на окраине г. Булаево. По сценарию в результате аварии произошло разрушение конструкций жилых домов и с/х построек, имелись пострадавшие люди. В средней школе имени Магжана Жумабаева развернули эвакуационный пункт.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник обороны ДЧС СКО:

— На данные мероприятия были задействованы силы и средства противопожарной службы, радиационной разведки, инженерные службы, а также медицинские службы и подразделения сводного отряда экстренного реагирования. Все поставленные задачи перед государственной системой гражданской защиты были выполнены в полном объеме.



Камилла Карим