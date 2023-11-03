Чета Макановых получила ключи от 3-х комнатной квартиры

Из комнаты заводского общежития — в просторную квартиру нового жилищного комплекса. Для семьи Макановых сегодня радостное событие. Ждали они его более 10 лет. Ключи от трёшки в перспективном микрорайоне города Санат Маканов получил по программе «Отбасы банка» «Бакытты отбасы». У супругов трое детей. Старшему -22, младшему — 9 лет. Глава семьи 14 лет работает на заводе им. Кирова токарем, награжден почетными грамотами, три года назад стал обладателем ордена «Еңбек Даңқы» 3 степени.

САНАТ МАКАНОВ, токарь АО «Завод им. С.М.Кирова»:

— Стояли на очереди, так как у меня ребенок инвалид с детства. В прошлом году с рабочим визитом в Петропавловск приезжал председатель профсоюзов РК. Он прибыл к нам на завод. И я к нему обратился с просьбой помочь мне с приобретением жилья.

Председатель Федерации профсоюзов помог в решении важного вопроса для передовика производства. Ипотеку чета Макановых взала на 16 лет, каждый месяц будут платить по 50 тысяч тенге.

ЕРИК НУРАКАЕВ, председатель профсоюзного центра СКО:

— Для профсоюзов области сегодня радостный день, потому что один из членов профсоюза нашей организации сегодня получил квартиру, которую долго ждал. У нас работает юридическая служба при областном центре профсоюзов, куда обращаются все наши члены профсоюза и простые работники, где наряду с вопросами трудового отношения решаются и бытовые. Это вот такой случай, где говорится о том, что для профсоюза разрешимы любые вопросы, потому что мы действительно защищаем вопросы рабочего класса.

Впереди у семьи приятные хлопоты по обустройству дома, наведению уюта. От республиканской федерации профсоюзов семье Макановых на новоселье вручили сертификат на покупку бытовой техники.

Камилла Карим