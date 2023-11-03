Бесплатную акцию по чипированию кошек и собак проводят ветеринары в Кызылжарском районе

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— С 1 сентября в Казахстане чипирование домашних животных стало обязательным. Однако, не у всех владельцев четвероногих есть средства на данную процедуру. В с. Боголюбово Кызылжарского района ветеринары решили провести бесплатную акцию и оказать помощь населению.

Сначала необходимо внести кличку, возраст и породу животного в специальную базу данных. Стоимость самого чипа в разных ветеринарных клиниках варьируется от 2500 до 8000 тенге. Для граждан из социально уязвимых слоев населения в Кызылжарском районе процедура чипирования проводится бесплатно.

СЕРГЕЙ КАЛЯКИН, заместитель директора ветеринарной станции Кызылжарского района:

— В первую очередь, за счет бюджета сегодня мы проводим чипирование животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения. К ним относятся пенсионеры, инвалиды первой и второй групп и еще определенный ряд категорий, которые установлены законом. Процедура проводится на бесплатной основе. Люди уже подошли, работа начата. Регистрацию проводим, затем поедем по дворам вводить чипы.

При чипировании каждому животному присваивается уникальный идентификационный номер. Это облегчит поиск и возврат потерянных собак и кошек, а также позволит хозяину беспрепятственно вывозить питомца за границу. Кроме того, в случае нападения животного на человека или другого животного можно будет с легкостью установить личность его владельца. Чип сканируется специальным устройством, на экране которого отображается номер.

СЕРГЕЙ КАЛЯКИН, заместитель директора ветеринарной станции Кызылжарского района:

— Если это касается собак, они должны содержатся в условиях, исключающих их возможное нападение на людей или других животных. Быть на привязи, выгуливаться при наличии намордника. В случае нарушения правил или нападения животного мы имеем возможность по чипу определить владельца и, соответственно, принять меры воздействия.

У Татьяны Овсянниковой с мужем дома живут четыре кошки и две собаки. О том, что в их селе будет проводиться бесплатная акция по чипированию, женщина узнала из СМС-оповещения.

ТАТЬЯНА ОВСЯННИКОВА, жительница с. Боголюбово, Кызылжарский район:

— Как мы узнали? Нас оповестила наш аким Лариса Николаевна, написала в группу, что сегодня состоится это мероприятие.

Ветеринары напоминают, что главную ответственность за содержание животного несет его хозяин. За отказ от чипирования на владельцев будут налагать штрафы. На сегодня в области на учете состоят 5416 домашних животных. Всего управлением ветеринарии закуплено 12 800 чипов.

Валерия Филатова