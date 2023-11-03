Аким СКО посетил Тайыншинский район

Свою рабочую поездку глава региона начал с посещения села Келлеровки. В июле этого года здесь стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируется, что это будут залы для занятий футболом, волейболом, баскетболом и борьбой. Стоимость проекта — 335 миллионов тенге. Данный комплекс возводит ТОО «ALTYN LTD» . По срокам завершение строительства-февраль 2024 года. На объекте трудятся порядка 23 человек.

САКЕН ИДИЯТОВ, ДИРЕКТОР ТОО «ALTYN LTD»:

— На данном этапе произведены работы полностью, закрыли фундамент, закрываем каркас из металла, до 01.01 заводить тепло подключать воду.

Далее глава региона побывал в селе Ильичевке, где встретился с генеральным директором ТОО «Тайынша Май» Фань Лунфеэем и ознакомился с работой предприятия. Товарищество является одним из самых крупных сельскохозяйственных кластеров региона. Стоимость проекта — 4,3 млрд тенге. Он входит в перечень совместных казахстанско-китайских инвестиционных проектов.

Это предприятие способно перерабатывать около 300 тысяч тонн масла в год. В настоящее время в компании работают 87 человек.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СКО:

— Тайыншинский маслоперерабатывающий завод работает с 2017 года. Перерабатывают только свою сельхозпродукцию. На сегодняшний продукция успешно экспортируется в КНР. Проект входит в перечень совместных казахстанско-китайских инвестиционных проектов.

В этом же селе глава региона ознакомился со строительством водопроводной сети. После этого аким области посетил ТОО «МЕМОЛЮКС» в селе Аймак. Компания занимается сушкой и отправкой зерна. Предприятие способно хранить до 25 тысяч тонн зерна. В настоящее время в рамках инвестиционного проекта товарищество приступило к строительству комбикормового завода, мельничного комплекса и зернового склада. Общая стоимость проекта составляет 6,8 млрд тенге.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СКО:

— «МЕМОЛЮКС» занимается этим с 2017 года. Данное предприятие принимает и реализует зерновые культуры. Жители района отправляют сюда свое зерно, сейчас там трудятся более 50 рабочих.

По итогам рабочей поездки глава региона ознакомился с подготовкой центральной котельной г. Тайынши к отопительному сезону. Объект функционирует с 2006 года.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

