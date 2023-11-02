Волонтёрским движением руководит преподаватель Kozybayev University

Айгуль Айтымова — преподаватель Kozybayev University. В 2019 году она как активист партии «AMANAT» создала в вузе волонтёрское движение «QAMQOR_TEAM». Сегодня в его составе — 40 человек. Добровольцы вместе с аманатовцами оказывают социально-бытовую помощь малообеспеченным многодетным, неполным семьям, занимаются наставничеством, организовывают совместные благотворительные акции с учащимися школ и воспитанниками детского дома. В 2021-м году Айгуль Айтымову наградили медалью «Халық алғысы» от Президента страны Касым-Жомарта Токаева, а активисты движения Алтын Шаяхметова и Жамиля Туякбаева стали волонтерами года в Казахстане.

Камилла Карим