В Петропавловске состоялось заседание Ассоциации деловых женщин и Альянса женских сил

Деловые женщины Казахстана успевают все: и уделить внимание семье, и карьере, и заниматься общественной деятельностью. В Ассоциации и Альянсе дамы помогают друг другу в этих вопросах. Чтобы эту деятельность сделать более упорядоченной и эффективной, представители двух организаций встретились на заседании. На повестке — взаимодействие госорганов и общественных объединений. Их общая задача — продвигать женщин в политике и бизнесе.

Зарина Таева, заместитель председателя Ассоциации деловых женщин СКО:

— Целью заседания является активизировать совместную деятельность двух родственных душ: ассоциации и альянса женских сил. Также основной целью является научить содействовать женщин в жизненной ситуации, в развитии демократии нашей страны, поднять статус работающей женщины.

Альянс женских сил прилагает немало усилий, чтобы помочь дамам взойти по карьерной лестнице. Один из инструментов — школа лидерства «Томирис». Те, кто ее окончил, состоят в кадровом резерве госслужбы. Своим опытом прекрасный пол делится и с другими странами. Пятый Евразийский саммит деловых женщин прошел в Алматы 10-11 октября.

Бахитжан Самиева, советник Президента Ассоциации деловых женщин Казахстана:

— Интересы женщин всегда объединяются в одно хорошее русло. Мы продвигаем семейные ценности, чтобы женщина была всегда во главе политики, экономики рядом с мужчинами. Не впереди мужчин, а рядом с ними, у нас такая позиция.

На заседании также обсудили план мероприятий. Ближайшее из них состоится в преддверии Дня независимости Казахстана. Ассоциация деловых женщин встретится с антикоррупционной службой.

Анна Богословская

