Студентам рассказали о коррупции и способах борьбы с ней

В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла встреча антикоррупционной службы со студентами и учениками старших классов. Ребятам рассказали, как распознать коррупцию и куда обращаться в случае её выявления.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Сегодня тема нашего мероприятия «Антикоррупционная служба». Что она делает, как она работает, какие мероприятия проводятся в нашем городе и вообще в нашем регионе. Почему именно эта тема? Потому что антикоррупционная служба в последнее время очень много выявляет фактов коррупции. Это печально, поэтому в нашем регионе мы стараемся делать все возможное, работать с волонтерами антикора.

В качестве спикера выступила представитель антикоррупционной службы Екатерина Аубакирова. Она рассказала молодежи о механизмах борьбы с коррупцией.

В зале собралось около 50 студентов разных колледжей. Ляззат Намазбаева учится на учителя английского языка. Уверена, что знание антикоррупционной культуры очень пригодятся ей в будущей профессии.

ЛАЗЗАТ НАМАЗБАЕВА, студентка колледжа имени М.Жумабаева:

— В Казахстане применяется много антикоррупционных мер. Например, «Открытие бизнеса». Здесь расскажут, как искоренить коррупцию. Если будучи еще ребёнком научиться быть честными, люди не будут решать свои проблемы деньгами и коррупцию можно будет предотвратить.

Антикоррупционная служба профбеседы с молодежью проводит регулярно. Конференцию именно в формате TED-X организовали впервые.

Валерия Сиваш