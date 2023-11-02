Депутаты Мажилиса приняли проект бюджета страны на три года

Закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы приняли депутаты Мажилиса на пленарном заседании. Теперь его рассмотрит Сенат. Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, на что направят государственные средства. На развитие регионов планируется потратить 30 % от всего бюджета, что составляет более 7 трлн. тенге. 5,4 трлн. направят на индексированные пенсии и пособия, трудоустройство граждан возьмет от общей суммы 3,5 трлн., а развитие экономики — 2,8 трлн. тенге, предпринимателям — 1,2 трлн.

ЕРУЛАН ЖАМАУБАЕВ, министр финансов РК:

— Доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн тенге или 80% от общей суммы доходов. В целом, расходы бюджета на 2024 год планируются с увеличением на 1,5 трлн тенге, по сравнению с этим годом, и составят примерно 24 трлн тенге. Дефицит бюджета оценивается на уровне 2,6% от ВВП. К 2026 году она постепенно снизится до 2,3%.



Анна Богославская