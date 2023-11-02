Аким СКО Гауез Нурмухамбетов ознакомился с оснащением департамента полиции

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с материально-технической базой департамента полиции. Глава региона посетил центр оперативного управления, осмотрел служебный автотранспорт, а также побывал в ведомственном музее. Также Гауезу Нурмухамбетову продемонстрировали оружие, спецсредства, оснащение криминалистического управления и лаборатории. Полицейские показали, как работают камеры наблюдения, приложение «102», видеожетоны. На этой неделе арсенал департамента полиции пополнился бортовыми устройствами «Кибер-шериф», которые фиксируют нарушения ПДД с крыши автомобиля. Гауез Нурмухамбетов дал положительную оценку готовности полицейских и отметил необходимость поэтапного внедрения современной техники.



Анна Богословская