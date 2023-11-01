За последние полгода актёры областного театра кукол приняли участие в 3 международных фестивалях

В областном театре кукол прошла пресс-конференция с участием журналистов и творческого коллектива театра. Сотрудникам областных телеканалов, газет и информационных порталов рассказали о достижениях театра на международных фестивалях, проходивших в Астане, Алматы и Шымкенте.

АЙБОЛ КАСЫМ, художественный руководитель областного театра кукол:

— Во время фестиваля с 20 по 24 октября в Алматы проходил первый международный фестиваль театров кукол. Участие принимали 14 театров. Мы вернулись домой лауреатами. Во время фестиваля посетили республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова. Встретились и поговорили с молодыми специалистами. Посмотрели на подготовку их дипломных выступлений.

Участие в международных фестивалях позволяет актерам делиться своим опытом с коллегами из других городов и стран. Кроме того, в ходе фестивалей проводятся мастер-классы по режиссуре и театральному менеджменту от ведущих зарубежных актеров и специалистов театральных коллективов.

ЮЛИЯ ВЫСОТИНА, актриса областного театра кукол:

— Любая поездка на фестиваль очень важна не только для того, чтобы мы могли показать себя. В первую очередь она важна тем, что мы можем посмотреть работу других. Не только в плане организации, сотрудничества между театрами. Для актеров это очень важный момент, потому что мы видим, как работают другие, знакомимся с другими людьми, черпаем новые идеи и вдохновение для дальнейшей работы на фестивалях.

На фестивале «ALMATY PUPPET FESTIVAL» наш театр признали новаторским. Актеры показали бэби-спектакль под названием «Жук, паук и бабочка». Данный жанр, предназначенный для малышей, в казахстанских кукольных театрах встречается очень редко.

Валерия Филатова