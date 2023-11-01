Волейбольный клуб «Куаныш» впервые в своей истории завоевал Кубок Казахстана

В аэропорту Петропавловска сегодня встретили волейболисток. Клуб «Куаныш» вернулся с победой. Впервые в своей истории команда завоевала Кубок Казахстана. В финале наши спортсменки обошли соперниц из Аламаты со счётом 3-1.

АЗАМАТ ЕСИМОВ, главный тренер ВК «Куаныш»:

— В финале Кубка было 8 команд. Подготовка у нас шла с июля месяца. Общефизическую подготовку делали. А техническую — ближе к сентябрю. В первый день мы играли с «Тураном» и проиграли со счетом 1:3. На второй день игры с основными соперниками — это «Жетису» со счетом 3:2, в полуфинале мы встретились опять же с «Жетису» на домашней их арене, обыграли со счетом 3:1, а в финале — с алматинской командой.

Игрок-либеро Сабира Бекешева в клубе с первого дня его работы. Говорит, за все эти годы были и победы, и поражения. Менялись игроки, но, именно упорный труд над собой, тренировки привели к такому результату. Это долгожданная победа.

САБИРА БЕКИШЕВА, либеро ВК «Куаныш»:

— Мы готовились к этому основательно. Буквально 14 лет к этому шли. С самого детства. Вчера был такой большой праздник для всей области. Конечно, этот Кубок тяжело нам дался. У нас была хорошая подгруппа. Каждый год команды меняются. Новые легионеры, новые лица, мы стараемся узнавать их. В этом нам помогают наши тренеры, помогают тактически. Для нас самое главное — показать свою игру. И показать всю работу, которую мы проделали с июля месяца.

С очередным достижением поздравил девушек и пожелал им успехов в предстоящих соревнованиях руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Волейбольный клуб «Куаныш» является чемпионом клубного чемпионата Азии — 2022, серебряным призёром ЧРК. Хочется отметить,что у нас растет достойная смена — наши юные спортсменки «Куаныш». Более 200 детей занимаются при волейбольном клубе «Куаныш». Хочется отметить,что неделю тому назад наш мужской ВК «Есиль» занял второе место на Кубке РК среди мужских команд. Это тоже достижение!

Времени отдыхать, можно сказать, нет. Уже на днях «Куаныш» начнёт готовиться к чемпионату Казахстана. Торжественное открытие состоится 20 ноября в Петропавловске.