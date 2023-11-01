Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник встретился с населением и ответил на вопросы СМИ

Встреча вице-министра здравоохранения Казахстана Виталия Дудника с населением Северо-Казахстанской области началась с доклада. Были озвучены основные показатели медицинской сферы в масштабе страны и нашей области. Немаловажная тема — оказание помощи гражданам в сельской местности, где не всегда можно обратиться к врачам и пройти обследования.
Североказахстанцев волнует проблема получения бесплатных рецептурных препаратов. Не все медикаменты стабильно есть в наличии.
БОТАГОЗ СЫЗДЫКОВА, заместитель директора департамента лекарственной политики РК:
— Журналисты интересовались, как введение обязательного медицинского страхования повлияло на жизнь простых людей и чем оно лучше прежней схемы налогообложения.
ВЯЧЕСЛАВ ДУДНИК, вице-министр здравоохранения РК:
— Объем финансирования после введения медицинской помощи ОСМС вырос в два с половиной раза. При этом расход на одного жителя нашей страны вырос в два раза. Увеличен объем финансирования профилактических осмотров в два раза.
Медицинская помощь должна быть доступна для жителей не только городов, но и сел, особенно если населенный пункт отдаленный. В Уалихановском районе нет своего роддома, поэтому рожениц везут в областной центр.
ВЯЧЕСЛАВ ДУДНИК, вице-министр здравоохранения РК:
— Основная концентрация ведущих специалистов и дорогостоящего медицинского оборудования и технологий сконцентрирована в центре. Поэтому основная задача — тяжелых больных, беременных женщин с угрозами во время родов, сложной сопутствующей патологией максимально вывезти сюда.
По словам вице-министра, рождаемость в селах СКО небольшая, поэтому нецелесообразно высококвалифицированного врача оставлять там, где нет большой нагрузки. Грамотные специалисты нужны в городе, тем более, в Петропавловске открываются новые учреждения.
АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:
— Состоялось торжественное открытие больницы, филиала первой городской в микрорайоне «Жас Өркен». Открытие состоялось, но по сути филиал не принимает пациентов. Эта проблема поднималась во время рабочего визита?
У здания филиала первой горполиклиники нет интернета, своего постоянного источника электроэнергии и юридического адреса. При этом есть полное техническое и кадровое оснащение.
КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения:
— С момента приемки нового объекта происходят пуско-наладочные работы. Сейчас сотрудники первой городской поликлиники зашли и обживают здание. Сейчас есть вопрос по скорости интернета, он отрабатывается «Казахтелекомом».
Наладить интернет-коммуникации, по словам руководителя управздрава, должны уже на этой неделе. В завершение встречи Вячеслав Дудник попросил население оказывать бОльшее уважение к медработникам.
Анна Богословская