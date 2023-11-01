В Казахстане могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов

Правительство Казахстана должно до конца года выработать меры по ограничению условий выдачи банками потребительских кредитов в связи с высокой закредитованностью населения. Такие меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей. Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы «до зарплаты».

Камилла Карим