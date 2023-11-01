Стартовал республиканский турнир по боксу, посвящённый памяти Камиля Сафина

В школе бокса открылся республиканский турнир. Соревнования посвятили памяти мастера спорта международного класса, известного боксёра Камиля Сафина, чьё имя носит школа. Собралось более 70 боксёров со всей страны.

АНТОН ЛОПАТИН, заместитель руководителя школы бокса им. К.Сафина:

— Данный традиционный турнир проходит уже в десятый раз. На этом мероприятии участвует 73 боксера из разных регионов республики Казахстан, также и Российской Федерации.

Виктор Рыжков и Мади Ракымжан в весовой категории 51 кг первыми вышли на ринг. Боксёры из Караганды и Костаная провели хороший бой. Мади Ракымжан по совету тренера в конце сделал умный ход, благодаря которому и победил.

МАДИ РАКЫМЖАН, участник турнира, Костанайская область:

— Встреча была трудной. Соперник сильный. Я слушал, что говорили тренеры. Образцовый боксер — Сабырхан Махмуд.

Пришли поболеть за спортсменов и родственники самого Камиля Сафина. Его супруга Ильгиза Сафина и внучка Камилла стали почетными гостями турнира.

ИЛЬГИЗА САФИНА, супруга Камиля Сафина:

— Уже 10 лет, как нет Камиля. Проводится турнир его памяти. Я очень благодарна всем, что память эта живет у всех. Помнят его, как хорошего боксёра, как хорошего человека. Ну, а наша семья, конечно, помнит его как хорошего отца и семьянина.

Уже в это воскресенье состоится финал, где выявят победителей и наградят их кубками и медалями.

Валерия Сиваш