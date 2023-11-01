Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о строительстве крупного ветропарка и готовности вести переговоры с французской компанией Electricite de France по вопросу АЭС в РК

“Что касается визита французской делегации, то по линии Министерства энергетики большой блок вопросов. Первый вопрос – это соглашение с Total Energy о строительстве ветропарка мощностью 1 ГВт с устройствами хранения электроэнергии. Ранее было подписано межправительственное соглашение по противодействию влиянию глобального потепления. На общем заседании мы начали работу по ратификации настоящего соглашения”, — сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.

Он не исключил возможность строительства АЭС в Казахстане французской компанией.

“В рамках визита французской делегации будет обсуждаться наше сотрудничество Electricite de France. В настоящее время они завершают сделку по приобретению активов General Electric, связанных с производством турбин для атомных электростанций. Компания имеет уникальный опыт работы в этой области. Во Франции они эксплуатируют более 50 реакторов. За рубежом тоже строят. Electricite de France вошла в шорт-лист компаний, которые могут являться потенциальными строителями АЭС в Казахстане. Если французская сторона выступит с инициативой о переговорах, мы готовы их вести”, — добавил министр.