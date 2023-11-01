Глава государства принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью министерства и его планами на предстоящий период. Главе государства было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших Азиатских и Паразиатских игр в Китае. Президент поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли.

Токаеву также была представлена информация по совершенствованию законодательной базы в курируемых министерством сферах, дальнейшему развитию туристического потенциала страны.

В завершение встречи Глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по данным направлениям.