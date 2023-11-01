Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Акорде

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе. В рамках визита лидеры двух стран провели переговоры по укреплению торгово-экономических отношений, а также обсудили актуальные вопросы региона Центральной Азии и международной повестки.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с представителями деловых кругов Франции, в ходе которых стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в разных сферах, включая энергетику и транспортный сектор.