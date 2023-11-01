Что грозит водителям, не сменившим летнюю резину на своем автомобиле?

Водителям, не сменившим колеса своего автомобиля в соответствии с сезоном года, грозит штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, это более 17 тысяч тенге. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 69 тысяч тенге. Между тем, полиция СКО призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД, отказаться от обгонов и резких маневров, снижать скорость возле пешеходных переходов, держать в чистоте и исправности осветительные приборы и в любое время суток ездить с включёнными фарами. Неопытным водителям не желательно выезжать на дорогу в гололед, особенно — на неисправном транспорте.



Камилла Карим