За последние сутки на дорогах СКО произошло 17 автоаварий

Из-за гололёда за последние два дня зарегистрировано 29 мелких автоаварий, 17 из них — за последние сутки. Значительная часть произошла из-за ухудшения погодных условий. С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

Руслан Кучумов, заместитель командира батальона патрульной полиции ДП СКО:

— В связи с понижением температуры на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов. Убедительно просим всех участников дорожного движения проявлять повышенную бдительность, снижать скоростной режим и увеличивать дистанцию между транспортными средствами.

Водителям с небольшим стажем вождения рекомендуется воздержаться от дальних поездок в темное время суток. Полицейские напоминают о важности комплектации автомобилей зимней резиной, отказа от обгонов и резких маневров, а также снижении скорости возле пешеходных переходов.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, обильным выпадением осадков, образованием наледи необходимо установить на своих автомобилях зимние шины, что позволит вам уверенно справляться с дорожными ситуациями. В период неблагоприятных погодных условий не выезжать за пределы населенных пунктов. Необходимо следить за SMS-оповещением.

Сейчас коммунальные службы ведут активную механизированную уборку дорог общего пользования. Задействовано 70 единиц спецтехники, которые осуществляют подсыпку и очистку проезжей части от снега.

Валерия Филатова