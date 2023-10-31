В Петропавловске возобновил работу клуб по изучению казахского языка

В молодежном крыле «Жастар Рухы» при партии «Аманат» объявили о новом наборе для бесплатных занятий в разговорном клубе «Сөйле», который открылся в начале этого года. За время первого потока обучение прошли более 50 человек. Курсы проходят в рамках проекта «Менің елім — менің тілім». Цель его заключается в расширении сферы применения казахского языка. Занятия разговорного клуба проводятся по вторникам и пятницам в областной детско-юношеской библиотеке имени Габита Мусрепова. Участники изучают теорию, а также рассматривают различные ситуации из повседневной жизни. Стоит отметить, что занятия посещают представители разных национальностей, возрастов и категорий.

Валерия Филатова