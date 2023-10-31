В Казахстане разработана специальная программа по привлечению лучших педагогов в регионы, имеющие кадровый дефицит

Данная программа предусматривает ряд мер по поддержке педагогов, в том числе стимулирующие доплаты до 150% с учетом фактической нагрузки и заработной платы. Кроме того, привлеченные в целевые регионы педагоги включаются в кадровый резерв, привлекаются для участия в конкурсе «Лучший молодой учитель года».

В качестве призового фонда предусмотрена трехмесячная стажировка в ведущих организациях образования Казахстана, участие в международных конференциях по вопросам среднего образования. Педагогам, принятым на работу по Спецпрограмме, в 2023 году присвоены квалификационные категории на одну ступень выше без прохождения процедуры аттестации. 24 педагогам присвоена квалификационная категория «педагог-мастер», 18 педагогам — «педагог-исследователь», двум педагогам — «педагог-эксперт», восьми педагогам — «педагог-модератор». Данная мера позволила повысить заработную плату педагогам от 30% до 50%.